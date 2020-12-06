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Maratonda birincilikler İneci ve Elmas’ın

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İlk tam maraton olan Trucks Trading Alayköy Maratonunda erkeklerde Cemal İneci birinciliği elde ederken, kadınlarda Suna Evren Elmas birinci oldu

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Maratonda birincilikler İneci ve Elmas’ın
KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Trucks Trading Ltd ana sponsorluğunda organize edilen “Trucks Trading Alayköy Maratonu” gerçekleştirildi.
10 ve 42 kilometre şeklinde iki kategoride düzenlenen, aynı zamanda KKTC’nin ilk tam maratonu olma özelliği taşıyan organizasyon sabah erken saatlerde Trucks Tranding Ltd önünde başlayıp yine Trucks Tranding Ltd önünde tamamlandı.
Sabahın ilk saatlerinde KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemlerin aldığı üst düzey güvenlik önlemleri dikkati çekerken, 10 kişilik motor ekibi de sporcularla birebir trafikte yer alarak yol güvenliğini sağladı.
Organizasyonun ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Trucks Trading Ltd Direktörü Serkan Benzinci tarafından takdim etti.
 
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