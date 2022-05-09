Mağusa bölge elemeleri başladı

Okul sporlarında atletizm eleme müsabakaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22 öğretim yılı Atletizm Küçükler Mağusa (A-B) Bölgesi eleme yarışlarının ilk günü dün (9 Mayıs Pazartesi) tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan eleme yarışları 10 Mayıs Salı günü tamamlanacak. İlk gün yapılan müsabakalar sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

KÜÇÜK KIZ GAZİMAĞUSA A BÖLGESİ

1. Şht. İlker Karter İlkokulu 125 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 107 Puan

3. Yeniboğaziçi İlkokulu 91 Puan

4. Mehmetçik İlkokulu 71 Puan

KÜÇÜK KIZ GAZİMAĞUSA B BÖLGESİ

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 101 Puan

2. Neo Kids Mektebim İlkokulu 89 Puan

3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 69 Puan

KÜÇÜK ERKEK GAZİMAĞUSA A BÖLGESİ

1. Mormenekşe İlkokulu 93 Puan

2. Yeniboğaziçi İlkokulu 82 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 78 Puan

