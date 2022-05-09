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Mağusa bölge elemeleri başladı

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Mağusa bölge elemeleri başladı
Okul sporlarında atletizm eleme müsabakaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22 öğretim yılı Atletizm Küçükler Mağusa (A-B) Bölgesi eleme yarışlarının ilk günü dün (9 Mayıs Pazartesi) tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan eleme yarışları 10 Mayıs Salı günü tamamlanacak. İlk gün yapılan müsabakalar sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
KÜÇÜK KIZ GAZİMAĞUSA A BÖLGESİ
1. Şht. İlker Karter İlkokulu   125 Puan
2. Mormenekşe İlkokulu         107 Puan
3. Yeniboğaziçi İlkokulu         91 Puan
4. Mehmetçik İlkokulu  71 Puan
KÜÇÜK KIZ GAZİMAĞUSA B BÖLGESİ
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu                 101 Puan
2. Neo Kids Mektebim İlkokulu       89 Puan
3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu       69 Puan
KÜÇÜK ERKEK GAZİMAĞUSA A BÖLGESİ
1. Mormenekşe İlkokulu                  93 Puan
2. Yeniboğaziçi İlkokulu                  82 Puan
3. Şht. İlker Karter İlkokulu   78 Puan
 
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