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Liseler kıyasıya yarıştı

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2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. İki gün süren yarışlar sonunda okullar finallere katılabilmek için yarıştı

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Liseler kıyasıya yarıştı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde organize ettiği 2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. İki gün süren yarışlar sonunda okullar finallere katılabilmek için yarıştı. İlk sekiz içerisine giren okullar adlarını finale yazdırırken erkeklerde Kurtuluş Lisesi, kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji elemeleri birinci olarak tamamladı.
Yarışlar sonunda ilk sekiz içerisine giren okullar şu şekilde:
 
Erkekler Genel Sıralama
TAKIMLAR                                    PUAN
1. Kurtuluş Lisesi                            817
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       782
3. Erenköy Lisesi                    729
4. Namık Kemal Lisesi                     660
5. Girne Amerikan Koleji                 634
6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi       620
7. Hala Sultan İlahiyat Koleji          617
8. Karpaz Meslek Lisesi                   588
 
Kızlar Genel Sıralama
TAKIMLAR                                    PUAN
1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji      450
2. Kurtuluş Lisesi                            405
3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi       402
4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       393
5. Hala Sultan İlahiyat Koleji          359
6. Namık Kemal Lisesi                     341
7. Erenköy Lisesi                    258
8. Anafartalar Lisesi                        254
 

 
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