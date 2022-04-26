Liseler kıyasıya yarıştı

2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. İki gün süren yarışlar sonunda okullar finallere katılabilmek için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde organize ettiği 2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. İki gün süren yarışlar sonunda okullar finallere katılabilmek için yarıştı. İlk sekiz içerisine giren okullar adlarını finale yazdırırken erkeklerde Kurtuluş Lisesi, kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji elemeleri birinci olarak tamamladı.

Yarışlar sonunda ilk sekiz içerisine giren okullar şu şekilde:



Erkekler Genel Sıralama

TAKIMLAR PUAN

1. Kurtuluş Lisesi 817

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 782

3. Erenköy Lisesi 729

4. Namık Kemal Lisesi 660

5. Girne Amerikan Koleji 634

6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 620

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji 617

8. Karpaz Meslek Lisesi 588



Kızlar Genel Sıralama

TAKIMLAR PUAN

1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji 450

2. Kurtuluş Lisesi 405

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 402

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 393

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji 359

6. Namık Kemal Lisesi 341

7. Erenköy Lisesi 258

8. Anafartalar Lisesi 254





