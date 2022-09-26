banner875
banner815
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
4 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
44 0
 
77 0
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
16 0
Okullarda temizlik kaosu
Okullarda temizlik kaosu
12 0
Mesarya tek attı, 3 aldı
Mesarya tek attı, 3 aldı
33 0
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
16 0
banner878

Lefkoşa Maratonu’nun 10’uncusu 23 Ekim’de düzenlenecek

banner476

banner825
Lefkoşa Maratonu’nun 10’uncusu 23 Ekim’de düzenlenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonunda düzenlenen Lefkoşa Maratonu bu yıl 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Armani Exchange ana sponsorluğunda ülkenin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu’nun bu yıl 10’uncusu düzenlenecek.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Lefkoşa Maratonu hakkında Perşembe günü kahvaltılı tanıtım toplantısı yapılacak.

Tanıtım toplantısı, Merkez Lefkoşa 1.kat Aktivite Salonu’nda saat 10.30’da yer alacak

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.