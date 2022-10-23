Lefkoşa Maratonu koşuldu

10. Lefkoşa Maratonu bugün koşuldu.Ana sponsorluğunu Armani Exchange'in (Esmen Grup) yaptığı ve "İyi ki'lerimiz için" sloganıyla koşulan maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç kategoride, 4 kilometre halk koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde oldu. Maratonda dereceye girenlere bu akşam Büyük Han'da yapılacak törenle ödülleri verilecek.Maratonda 10 km için saat 07:30’da, 21 km için ise saat 07:45’de start verildi. 4 km Halk Koşusu ise saat 10:30 başladı.Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletildi.KKTC Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI1. Hakan Tazegül - 00:32:562. Ömer Faruk Uğurlu – 00:33:203. Veli Atikoğlu – 00:34:1810 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI1. Kader Güvenç – 00:37:472.Duygu Dalbudak 00:39:123. Şirin Bilginaylar – 00:43:3810 Km Kadınlar 18-29 Yaş1. Yağmur Bozoğlan – 00:44:082.Ayça Sağaltıcı – 00:45:263. İlayda Teker – 01:01:3410 Km Kadınlar 30-39 Yaş1. Melda Ünal – 00:46:202.Anastasia Chernova – 00:52:053.Aysu Bozdemir – 00:54:4010 Km Kadınlar / 40-49 Yaş1.Evren Gürtunç – 00:51:352.Evelyn Dolores Gedi – 00:52:153.Marıa Callas Laroussı – 00:52:3910 Km Kadınlar 50 Yaş Üzeri1.Kadriye Debreli – 00:55:192.Kısmet Nilgün Varer – 00:56:503.Güler Şahin – 01:01:0610 Km Erkekler 18-29 Yaş1. Enis Alçıcı – 00:38:262.Halil İri – 00:39:483. Tuğcan Özkızan – 00:40:2210 Km Erkekler 30-39 Yaş1. Eser Kurt – 00:34:512.Murat Ateş – 00:39:093. Ufuk Avunç – 00:40:2010 Km Erkekler 40-49 Yaş1.Ünal Münüklüoğlu – 00:37:082.Ali Korkmaz – 00:38:303. Ersoy Çetinkaya – 00:38:4510 Km Erkekler 50 Yaş üzeri1. Yıldırım Demirhan – 00:41:552.Ramazan Yıldırım – 00:44:153. Osman Atakan – 00:44:1921 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI1. Mestan Turhan – 01:11:532.Ege Yoldüren – 01:12:013. Yusuf Gökalp – 01:12:0621 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI1.Gamze Bulut Duvar – 01:20:532.Aleyna Sarıkaya 01:28:533. Mine Devrim – 01:33:2721 Km Erkekler 18-29 Yaş1.Ersan Çoker – 01:18:392.Metin Kuşkurdan - 01:19:213. Mahmet Fehmioğlu – 01:49:3021 km Erkekler 30-39 Yaş1.Mehmet Sakallı – 01:19:302. İsmet Abbasoğlu – 01:28:053. Buğra Korahan – 01:32:5621 Km Erkekler 40-49 Yaş1. Ali Kayral – 01:28:052.Hüseyin Arhan – 01:32:563. Şevket Türel – 01:36:5821 Km Erkekler 50 Yaş üzeri1. Arif Zing – 01:35:192. Muzaffer Ceyhan – 01:37:243. Aysın Öztrak – 01:38:4521 Km Kadınlar 18-29 Yaş1.Ayşa Küçükakça – 01:51:0821 Km Kadınlar 30-39 Yaş1.Buse Üreten – 01:41:312.Tuğçe Fışkın Genç – 01:50:053. Suna Evran Elmas – 01:51:0821 Km Kadınlar 40-49 Yaş1.Feyza Erkal – 01:47:382.Fatma Muhtaroğlu – 02:11:2821 Km Kadınlar 50 Yaş Üstü1.Ayşe Deveci – 02:00:10