Lefkoşa Maratonu için kayıtlar başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek olan 23 Ekim Pazar günü koşulacak Lefkoşa Maratonu için kayıtlar bugün başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim Pazar günü koşuluyor.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Lefkoşa Maratonu için kayıtlar bugün başlıyor.

Maraton için 23 Ekim Pazar gününe kadar hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde kayıt yaptırılabilecek.

10 KM ve 21 KM için son kayıt tarihi ise 21 Ekim Cuma günü saat 17.00.

Online kayıtlar www.lefkosamaratonu.com adresinden yapılabiliyor.

Koşu başlangıç saatleri ve katılım ücretleri ise şöyle:

“10 KM - 07:30

21 KM - 07:45

4 KM – 10.30”

Katılım Ücretleri

4 KM - 50 TL

10 KM - 150 TL

21 KM - 250 TL”

MARATON GELİRİ YAŞAM MERKEZİ İÇİN KULLANILACAK

Ülkenin dört bir yanından binlerce yurttaşın katılımı ile gerçekleştirilen Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB Yaşam Merkezi için kullanılacak.

REKORTMEN KOŞUCU RAMİL GULİYEV DE LEFKOŞA MARATONU’NDA

Lefkoşa Maratonu’na bu yıl Türkiye’nin rekortmen atletlerinden olan Ramil Guliyev yanında Türkiye ve dünyadaki maratonlarda başarılar elde etmiş koşucular da katılıyor.

10. Lefkoşa Maratonu’nun bu yılki ana sponsoru Armani Exchange olurken, yan sponsorlukları Grundig, The Good Food (Zuber), Pro Temizlik, Saka ve Kuzey Kıbrıs Turkcell üstlendi.