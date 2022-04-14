Küçüklerin pistte büyük mücadelesi başladı

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları’nın ilk günü tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Ruso Yarışları’nın ilk günü bugün (14 Nisan Perşembe) gerçekleştirildi. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda ilkokulların katılımı ile gerçekleştiriliyor.İlk günde yapılan yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda Necat British School (Girne), puan sıralamasının ilk basamağında yer aldı.Merhum Hasan Ruso’nun ailesinin de takip ettiği ve dereceye giren sporculara madalya takdim ettiği yarışlar yarın (15 Nisan Cuma) saat 10.00’da başlayacak son gün yarışları ile tamamlanacak. İlk gün alınan dereceler şu şekilde:1. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu) 09.272. Uğur Soyak (Lapta İlkokulu) 09.313. Ethem Kişmir (Levent Primary İlkokulu) 09.411. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu) 1.402. Akman Tüzünkan (Yakın Doğu İlkokulu) 1.263. İbrahim Eren Gürel (Necat British School - Girne) 1.231. Devran İbrahim Özbek (Özgürlük İlkokulu) 43.582. Baran Başaran (Levent Primary İlkokulu) 39.133. Erdal Alimer (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) 37.881. Levent Primary İlkokulu 127 Puan2. Özgürlük İlkokulu 116 Puan3. Necat British School (Girne) 100 Puan4. Yakın Doğu İlkokulu 93 Puan5. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 68 Puan6. Kurtuluş İlkokulu 67 Puan7. Necat British School (Lefkoşa) 62 Puan8. Lapta İlkokulu 59 Puan9. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 28 Puan1. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 09.022. Masal Adencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 09.453. Karanfil Kaşıkçı (Özgürlük İlkokulu) 09.561. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 4.282. Özlem Soydam (Kurtuluş İlkokulu) 4.033. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 3.861. Buse Naz Arslan (Kurtuluş İlkokulu) 31.402. Masal Madencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 31.073. Malika Charyyeva (Necat British School - Girne) 29.441. Necat British School (Girne) 174 Puan2. Levent Primary İlkokulu 158 Puan3. Özgürlük İlkokulu 134 Puan4. Kurtuluş İlkokulu 148 Puan5. Yakın Doğu İlkokulu 113 Puan6. Necat Brıtısh School (Lefkoşa) 99 Puan7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 95 Puan8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 83 Puan