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Küçüklerin pistte büyük mücadelesi başladı

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Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları’nın ilk günü tamamlandı

Küçüklerin pistte büyük mücadelesi başladı
Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Hasan Ruso Yarışları’nın ilk günü bugün (14 Nisan Perşembe) gerçekleştirildi. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda ilkokulların katılımı ile gerçekleştiriliyor.

İlk günde yapılan yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda Necat British School (Girne), puan sıralamasının ilk basamağında yer aldı.
Merhum Hasan Ruso’nun ailesinin de takip ettiği ve dereceye giren sporculara madalya takdim ettiği yarışlar yarın (15 Nisan Cuma) saat 10.00’da başlayacak son gün yarışları ile tamamlanacak. İlk gün alınan dereceler şu şekilde:
 
60 Metre Erkekler
1. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu) 09.27
2. Uğur Soyak (Lapta İlkokulu) 09.31
3. Ethem Kişmir (Levent Primary İlkokulu) 09.41
 
Yüksek Atlama Erkekler
1. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu) 1.40
2. Akman Tüzünkan (Yakın Doğu İlkokulu) 1.26
3. İbrahim Eren Gürel (Necat British School - Girne) 1.23
 
Fırlatma Topu Erkekler
1. Devran İbrahim Özbek (Özgürlük İlkokulu) 43.58
2. Baran Başaran (Levent Primary İlkokulu) 39.13
3. Erdal Alimer (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) 37.88
 
Erkekler İlk Gün Puan Durumu
1. Levent Primary İlkokulu                 127 Puan
2. Özgürlük İlkokulu                           116 Puan
3. Necat British School (Girne)           100 Puan
4. Yakın Doğu İlkokulu                       93 Puan
5. Şht. Mehmet Eray İlkokulu            68 Puan
6. Kurtuluş İlkokulu                            67 Puan
7. Necat British School (Lefkoşa)       62 Puan
8. Lapta İlkokulu                                 59 Puan
9. Şht. Osman Ahmet İlkokulu           28 Puan
 
60 Metre Kızlar
1. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 09.02
2. Masal Adencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 09.45
3. Karanfil Kaşıkçı (Özgürlük İlkokulu) 09.56
 
Uzun Atlama Kızlar
1. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 4.28
2. Özlem Soydam (Kurtuluş İlkokulu) 4.03
3. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 3.86
 
Fırlatma Topu Kızlar
1. Buse Naz Arslan (Kurtuluş İlkokulu) 31.40
2. Masal Madencioğlu (Levent Primary İlkokulu) 31.07
3. Malika Charyyeva (Necat British School - Girne) 29.44
 
Kızlar İlk Gün Puan Durumu
1. Necat British School (Girne)           174 Puan
2. Levent Primary İlkokulu                 158 Puan
3. Özgürlük İlkokulu                           134 Puan
4. Kurtuluş İlkokulu                            148 Puan
5. Yakın Doğu İlkokulu                       113 Puan
6. Necat Brıtısh School (Lefkoşa)       99 Puan
7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu           95 Puan
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu            83 Puan
 
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