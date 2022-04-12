Küçük atletler Hasan Ruso anısına yarışacak

İlkokulların katılımı ile gerçekleştirilecek olan yarışlar 14-15 Nisan tarihlerinde Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak

Atletizmde Hasan Ruso Yarışları 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atletizm Federasyonu’nda uzun yıllar başkanlık görevini üstlenen Hasan Ruso adına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak. İlkokulların katılımı ile gerçekleştirilecek olan yarışlar her iki günde saat 10.00’da başlayacak. Yarışların ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ CUMA GÜNÜ

Atletizm Federasyonu’nun geçtiğimiz Cuma günü başlattığı eğitim faaliyetleri kapsamında ikinci eğitim antrenörlere yönelik olacak. 15 Nisan Cuma günü Antrenör Gelişim Semineri gerçekleştirilecek. Cuma günü gerçekleştirilen Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programı panelinin ardından gelişim semineri Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Kamp Eğitim Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak.

