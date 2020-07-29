Koşucular ödüllendirildiler

Mukavemet Yol Koşusu’nun ödül töreni Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü çerçevesinde yapılan Mukavemet Yol Koşusu’nun ödül töreni Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayan 16 kilometrelik mukavemet yol koşusunun saat 10.15’teki ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Gün içinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyon, Komutanlığın Boğazköy’deki karargah bahçesinde yer aldı.

