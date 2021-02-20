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Kıbrıslı atletler, Türkiye’de yarışıyor

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Kıbrıs Atletizm Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonasında yarışıyorlar

Kıbrıslı atletler, Türkiye’de yarışıyor
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Kıbrıs ile Türkiye’nin spordaki buluşmalarına bir yenisi daha eklenirken, Kıbrıs Atletizm Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonasında yarışıyorlar.
Türkiye’nin ev sahipliğindeki 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılıyor.
Önümüzdeki ay Polonya’da gerçekleşecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi son ciddi sınav olan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da yapılıyor. Tek günlük şampiyonada Balkan Atletizm Birliği üyesi 18 ülkeden toplam 236 atlet madalya mücadelesi veriyor. Kıbrıs Milli Takımı’nın da 6 atletle iştirak ettiği organizasyonda toplam 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.
Organizasyona katılan ülkeler ve katılım sayıları şöyle:
Arnavutluk (3), Azerbaycan (4), Bosna-Hersek (8), Bulgaristan (26), Gürcistan (1), Hırvatistan (17), Karadağ (2),Kıbrıs RK (5), Kosova (6), Kuzey Makedonya (2), Moldova (6), Romanya (36), Sırbistan (12), Slovenya (20), Türkiye (53),Ukrayna (24), Ermenistan (1), Yunanistan (10).
 
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