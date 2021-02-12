Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, kütüklerden siliniyor

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, iki kez uyarılmasına rağmen tüzüğünü yeni yasaya göre güncellemediğinden dolayı Rum İçişleri Bakanlığındaki kayıt kütüklerinden siliniyor

Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı derneklere ve komitelere yönelik yeni yasa uygulamaya koyarken, bu yasaya göre kendilerini güncellemeyen dernekleri ve komiteleri kayıt kütüklerden siliyor.

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi de iki kez uyarılmasına rağmen tüzüğünü bu yeni yasaya göre güncellemediğinden dolayı İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kayıt kütüklerinden siliniyor.

Yeni yasaya göre kayıt kütüklerinden silinen bu dernekler, komiteler, kurum ve kuruluşların tüzüklerinde belirtilen her türlü faaliyet hakkını kaybettiklerinden dolayı tasfiye edilmeleri de gerekiyor.Bu durum Kıbrıs Olimpiyat Komitesi’nin işlevselliğini yitirmesine sebep olmasının yanı sıra hukuksal kimliğini de kaybetmiş bir pozisyona düşürüyor.

Bu da Güneyin tüm uluslararası spor müsabakalarındaki varlığını ve faaliyetlerini tehlikeye atacak bir noktaya getiriyor.

