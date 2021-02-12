banner583
banner590
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
18 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
131 0
 
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
193 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
198 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
16 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
19 0
banner529
banner570

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, kütüklerden siliniyor

banner476

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, iki kez uyarılmasına rağmen tüzüğünü yeni yasaya göre güncellemediğinden dolayı Rum İçişleri Bakanlığındaki kayıt kütüklerinden siliniyor

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi, kütüklerden siliniyor
banner601
Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı derneklere ve komitelere yönelik yeni yasa uygulamaya koyarken, bu yasaya göre kendilerini güncellemeyen dernekleri ve komiteleri kayıt kütüklerden siliyor.
Kıbrıs Olimpiyat Komitesi de iki kez uyarılmasına rağmen tüzüğünü bu yeni yasaya göre güncellemediğinden dolayı İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kayıt kütüklerinden siliniyor.
Yeni yasaya göre kayıt kütüklerinden silinen bu dernekler, komiteler, kurum ve kuruluşların tüzüklerinde belirtilen her türlü faaliyet hakkını kaybettiklerinden dolayı tasfiye edilmeleri de gerekiyor.Bu durum Kıbrıs Olimpiyat Komitesi’nin işlevselliğini yitirmesine sebep olmasının yanı sıra hukuksal kimliğini de kaybetmiş bir pozisyona düşürüyor.
Bu da Güneyin tüm uluslararası spor müsabakalarındaki varlığını ve faaliyetlerini tehlikeye atacak bir noktaya getiriyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.