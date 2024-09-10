Kemal Elektrikçi farkındalık için koştu

Ülkemizin en başarılı atletlerinden olan koşucu Kemal Elektrikçi, uzun zamandır planladığı farkındalık koşularını başarıyla gerçekleştirdi. Elektrikçi, koşularla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kuzey Kıbrıs'ta şimdiye kadar hiçbir insanın yapmadığı 4*100km hedefi ile yola çıktım. Yalnız ayaklarımın aşırı şişmesinden dolayı 310. kmde bırakmak zorunda kaldım. Bu yaptığım 4*100km'nin her bir 100 kilometresi bir anlam ifade etti. 5 Eylül'de ilk 100 km'yi Mağusa Hendekte Şampiyon Melekler Takımı anısına koştum. 6 Eylül ikinci 100km'yi Deniz Kirliliğine dikkat çekmek için Girne-Bogaz-Taskent-Dikmen etabında koştum. 7 Eylül'de üçüncü 100km'yi Hayvan Haklarına dikkat çekmek için İskele long beach"de koştum. 8 Eylül'deki son 100km'yi ise tüm koşuları tamamlamak için Lefkoşa Kızılbaş parkında Evrensel Çocuk Hakları için koşmayı planlamıştım. Yalnız ayaklarımın aşırı şişmesinden dolayı 10km koşabildim ve 4*100kmyi, 310.kmde bırakmak zorunda kaldım.Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim"

