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Jakob Ingebrigtsen'den yeni rekor

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Norveç'in atletizmdeki başarılı temsilcilerinden Jakob Ingebrigtsen'den yeni rekor geldi. Norveçli atlet, Atletizm Dünya Salon Turu 1500 metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu

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Jakob Ingebrigtsen'den yeni rekor
Fransa'nın Liévin kentindeki Atletizm Dünya Salon Turu'nda, Norveçli Jakob Ingebrigtsen yeni bir rekora imza attı.
1500 metrede Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olan sporcu, başarılı performansını sürdürdü.
Norveç'in spordaki yüz akı Ingebrigtsen ailesinin genç temsilcisi, 1500 metrede dünya rekorunu kırdı.
Jakob Ingebrigtsen, 3 dakika 30 saniye 60 ile Etiyopyalı Samuel Tefera'ya ait rekoru yarım saniye geliştirdi.
 
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