İstanbul Maratonu 8 Kasım'da

‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen ‘N Kolay İstanbul Maratonu’ 8 Kasım Pazar günü, tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk kez N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek olan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ 8 Kasım 2020, Pazar günü koşulacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak.İstanbul’un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4.000 kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkacak.42. yılında pandemi tedbirleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan maratonda yer alamayacak sporseverler için Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu da ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla hayata geçirilecek.N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusu hakkında detaylı bilgiye; www.nkolayistanbulmaratonu.com web sitesi üzerinden ulaşılabilir.N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak. Yenikapı'da başlayacak olan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek. Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya’ya geçecekler. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansına sahip olacaklar. Sporcular köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecekler.Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.