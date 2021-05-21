İskele’de triatlon heyecanı yaşanacak

Triatlon sporunun 2021 sezonundaki ilk yarışı, İskele Gençlik Triatlonu adı altında İskele’de sabah saat 07.00’da verilecek startla başlayacak

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunun 2021 sezonundaki ilk yarışı bugün İskele’de gerçekleşecek.

Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşecek İskele Gençlik Triatlonu’nda sporcular sprint ve olimpik mesafelerde yarışacak.Toplam 62 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek Gençlik Triatlonu’nda bu yıl ilk kez sprint mesafede de takım yarışı düzenleniyor. Lisanssız sporculara yönelik yapılacak bu kategoride sporcular oluşturdukları en az 2 en çok 3’er kişilik takımlarla yarışacak. Triatlon sporunun daha çok kesime ulaşabilmesi ve triatlon ile tanışmasına vesile olması amacıyla açılan bu kategoriye de 8 takım kayıt yaptırdı.

İskele GençlikTriatlonu’nda ilk start saat 07.00’da olimpik kategoriye verilecek. Olimpik mesafede sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Olimpik triatlonda 14 sporcu yarışacak. Olimpik takım kategorisinde ise 6 takım mücadele edecek. Saat 7.30’da ise sprint mesafe yarışının startı olacak. Sprint mesafede ise sporcular 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, 5 kilometre koşacak.

Triatlon Federasyonu’na üye kulüpler Aspava, Tüfekçi ve Ares Spor Kulüplerinin sporcuları yanında ferdi olarak da Gençlik Triatlonu’nda yarışacaklar olacak.

