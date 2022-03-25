İskele’de duathlon heyecanı yaşanacak

Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan ve soğuk havalarda suya girilmeden gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik hem sprint mesafede düzenlenecek

Ülkemizin son yıllardaki en popüler sporlarından biri olan triatlonda 2022 sezonunun 3üncü yarışı bu Pazar İskele’de gerçekleşecek. Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan ve soğuk havalarda suya girilmeden gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik hem sprint mesafede düzenlenecek.

Koşu, bisiklet ve tekrar koşu yarışlarından oluşacak duatlon yarışı federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşecek.

Olimpik mesafede sporcular 10 kilometre koşu ile yarışa başlayacak, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Sprint mesafede yarışacak sporcular ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu ile yarışı tamamlayacak.

TOPLAM 51 SPORCU

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun bu sezonki üçüncü organizasyonunda sporcular ilk kez olimpik duatlonda yarışacak. Triatlonun zorlu yarışlarından olan olimpik duatlonda 42, sprint duatlonda ise 9 sporcu mücadele edecek

