banner480
banner69
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
15 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
15 0
 
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
40 0
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
18 0
138 0
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
120 0
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
29 0
banner460

İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu

banner476

İskele Gençlik Triatlonu’nda sprint mesafede, genel klasman birincisi Aspava’dan Berk Bağrıkara, kadınlar birincisi Ares’ten Püren Eda Gözer oldu. Olimpik mesafede ise genel klasman birincisi Ares’ten Hüseyin Arhan, kadınlardaAres’ten Ayşa Küçükakça oldu

İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
Spor Dairesi idaresinde Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen İskele Gençlik Triatlonu Makenzi Plajında gerçekleşti.
Sprint ve olimpik mesafelerinde gerçekleşen triatlon yarışında sporcular sprint mesafesinde 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koştu. Olimpik mesafede ise sporcular 1,5 kilomete yüzdü, 40 kilomtre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak finişe ulaştı.
İskele Gençlik Triatlonu’nda sprint mesafede, genel klasman birincisi Aspava’dan Berk Bağrıkara, kadınlar birincisi Ares Spor Kulübü’nden Püren Eda Gözer oldu. Olimpik mesafede ise genel klasman birincisi Ares Spor Kulübü’nden Hüseyin Arhan, kadınlar birincisi yine Ares’ten Ayşa Küçükakça oldu. Olimpik mesafede takım yarışının da yer aldığı İskele’de sporcular birer branşta mücadele ederek takım oluşturdular.
Noyanlar Group sponsorluğunda gerçekleşen İskele Gençlik Triatlonu yarışı sonrasında sporculara kupa ve madalyalarını Başbakan Ersin Tatar takdim etti. Yarışmanın ödül törenine katılan Başbakan Ersin Tatar genel klasmanda ilk 3’e giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı da sporculara ödül takdim ettiler.
Yarışma sonuçları şöyle:
Olimpik Erkekler Genel Klasman
1.Hüseyin Arhan              Ares                      2:07:40.0
2.Kemal Elektrikçi            Ares                      2:10:00.9
3.Şevki Ahcıhoca             Aspava                 2:10:57.9
Olimpik Kadınlar Genel Klasman
1.Ayşa Küçükakça           Ares                      2:32:06.5
2.Aslı Simay Yazıcı            Ferdi                     2:35:07.8
3.Mine Devrim                 Tüfekçi                 2:41:06.9
Olimpik Takım Genel Klasman
1.Team İtech                     1:52:59
2.Old Goats                       2:11:48
3.Tüfekçi                             2:54:40
Sprint Erkekler Genel Klasman
1.Berk Bağrıkara              Aspava                                1:04:14.4
2.Ekrem Kaide                  Aspava                                1:04:41.2
3.Buğra Korahan              Ares                      1:05:07.8
Sprint Kadınlar Genel Klasman
1.Püren Eda Gözer         Ares                      1:31:00.6
2.Fiona Addington          Ferdi                     1:33:42.3
3.Pembe Abohorlu         Aspava                                1:41:00.7
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.