İskele sprint ve olimpik triatlonu Alçıcı kardeşlerin

İskele Triatlonu’nundaolimpik mesafenin en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı olurken, sprint mesafenin kazanan ise yine Ares’ten Enis’in kardeşi Ayer Alçıcı oldu

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 8 Eylül İskele Triatlonu’nunda sporcular olimpik mesafede ve sprint mesafede yarıştılar.

Yarışta olimpik mesafenin en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı olurken, sprint mesafenin kazanan ise yine Ares’ten Enis’in kardeşi Ayer Alçıcı oldu.

14-19 yaş kategorisinin yarıştığı sprint mesafede kızlarda ise Talya Özyolaç birinciliği elde etti.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İskele sprint ve olimpik triatlonu sonuçları şöyle:



OLİMPİK MESAFE - KADIN

Sıra Sporcu Kulübü Yaş grubu Time

- Alex Mehltretter Ferdi 50-59 DNS

- Melda Ünal Ares S.K. 30-39 DNS

OLİMPİK MESAFE - ERKEK

Sıra Sporcu Kulübü Yaş grubu Time

1 Enis Alcici Ares S.K. 20-29 2:04:47.2

2 Tuğcan Özkızan Tüfekçi S. 20-29 2:07:44.9

3 Erim Debreli Ares S.K. 35-39 2:14:22.8

4 Şevki Ahcıhoca Aspava S. 50-59 2:20:11.8

5 Hüseyin Ilker Erçen Ferdi 30-34 2:22:32.3

6 Aykut Batuhan Subay Ferdi 20-29 2:23:28.4

7 Mustafa Çağlar Ferdi 35-39 2:26:44.4

8 Aleksei Shchukin Ferdi 35-39 2:29:01.1

9 Ozgu Ozyigit Tüfekçi S. 40-44 2:30:29.2

10 Kerem Güneşer Tüfekçi S. 35-39 2:31:26.5

11 Erkan Uyar Ares S.K. 50-59 2:36:50.6

12 Mykyta Kruzhkov Ferdi 40-44 2:40:12.8

13 Erda Şerebet Tüfekçi S. 45-49 2:48:14.7

14 Kemal Ekdal Tüfekçi S. 40-44 2:49:22.8

15 Kiarash Dinpanah Ferdi 20-29 2:52:22.8

16 Ali Dukyanci Tüfekçi S. 35-39 2:54:53.8

17 Cemal Abohorlu Aspava S. 60+ 2:57:13.2

18 Murat Cahit Ataer Ferdi 50-59 2:58:21.4

19 Amirmohammad Hassanzadeh Ferdi 20-29 3:08:23.5

20 Begench Gurbanov Ares S.K. 20-29 3:20:11.6

- Çağan Kutgüner Ares S.K. 35-39 DNF

- Hasan Karşılı Tüfekçi S. 35-39 DNS

- Doğuş Arman Tüfekçi S. 35-39 DNS

- Aidar Abrayev Ferdi 40-44 DNS

- Kemal Taşçı Ares S.K. 40-44 DNS

- Batu Veçhioğlu Ferdi 40-44 DNS

- Halil Kaçmaz Ares S.K. 40-44 DNS

SPRİNT MESAFE - KADIN

Sıra Sporcu Kulübü Yaş grubu Time

1 Talya Ozyolac Ares S.K. 14-19 1:40:52.9

SPRİNT MESAFE - ERKEK

Sıra Sporcu Kulübü Yaş grubu Time

1 Ayer Alcıcı Ares S.K. 14-19 1:08:46.1

2 Ahmet Erden Ares S.K. 14-19 1:13:13.6

3 Hüseyin Çakır Tüfekçi S. 14-19 1:19:04.8

4 Tolgu Özyolaç Ares S.K. 14-19 1:21:20.1

5 Cemal Göktaş Tüfekçi S. 14-19 1:30:17.5

6 Mehmet Erden Ares S.K. 14-19 1:40:58.1

7 Ahmet Iskender Ares S.K. 14-19 1:51:42.0

OLİMPİK - TAKIM

Sıra Sporcular Takım adı Time

1 Mustafa-Şevket-Yusuf Rebels 1:58:22.4

2 Nermin-Kemal-Ali K Tüfekçi Sprint 2:00:46.2

3 ilayda-şafak-mehmet Süper Trio 2:15:27.2

4 Özgül-Ali Ş-Bora Tüfekçi Forever 2:16:08.5

5 Kemal-Ahmet-Hasan Team 101 2:23:42.3

6 Serhan Ozyolac - Arat Akcın Power 2:32:27.6

7 Anastasia, Kadriye Plan B 2:57:30.2



