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İskele sprint ve olimpik triatlonu Alçıcı kardeşlerin

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İskele Triatlonu’nundaolimpik mesafenin en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı olurken, sprint mesafenin kazanan ise yine Ares’ten Enis’in kardeşi Ayer Alçıcı oldu

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İskele sprint ve olimpik triatlonu Alçıcı kardeşlerin
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 8 Eylül İskele Triatlonu’nunda sporcular olimpik mesafede ve sprint mesafede yarıştılar.
Yarışta olimpik mesafenin en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı olurken, sprint mesafenin kazanan ise yine Ares’ten Enis’in kardeşi Ayer Alçıcı oldu.
14-19 yaş kategorisinin yarıştığı sprint mesafede kızlarda ise Talya Özyolaç birinciliği elde etti.
Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
İskele sprint ve olimpik triatlonu sonuçları şöyle:
                                     
         OLİMPİK MESAFE - KADIN                          
Sıra   Sporcu       Kulübü       Yaş grubu  Time
-        Alex Mehltretter  Ferdi 50-59          DNS
-        Melda Ünal Ares S.K.   30-39          DNS
         OLİMPİK MESAFE - ERKEK                          
Sıra   Sporcu       Kulübü       Yaş grubu  Time
1       Enis Alcici  Ares S.K.   20-29          2:04:47.2
2       Tuğcan Özkızan   Tüfekçi S.   20-29          2:07:44.9
3       Erim Debreli        Ares S.K.   35-39          2:14:22.8
4       Şevki Ahcıhoca    Aspava S.  50-59          2:20:11.8
5       Hüseyin Ilker Erçen      Ferdi 30-34          2:22:32.3
6       Aykut Batuhan Subay  Ferdi 20-29          2:23:28.4
7       Mustafa Çağlar    Ferdi 35-39          2:26:44.4
8       Aleksei Shchukin Ferdi 35-39          2:29:01.1
9       Ozgu Ozyigit        Tüfekçi S.   40-44          2:30:29.2
10     Kerem Güneşer    Tüfekçi S.   35-39          2:31:26.5
11     Erkan Uyar          Ares S.K.   50-59          2:36:50.6
12     Mykyta Kruzhkov        Ferdi 40-44          2:40:12.8
13     Erda Şerebet        Tüfekçi S.   45-49          2:48:14.7
14     Kemal Ekdal        Tüfekçi S.   40-44          2:49:22.8
15     Kiarash Dinpanah         Ferdi 20-29          2:52:22.8
16     Ali Dukyanci       Tüfekçi S.   35-39          2:54:53.8
17     Cemal Abohorlu  Aspava S.  60+   2:57:13.2
18     Murat Cahit Ataer        Ferdi 50-59          2:58:21.4
19     Amirmohammad Hassanzadeh        Ferdi 20-29          3:08:23.5
20     Begench Gurbanov       Ares S.K.   20-29          3:20:11.6
-        Çağan Kutgüner  Ares S.K.   35-39          DNF
-        Hasan Karşılı       Tüfekçi S.   35-39          DNS
-        Doğuş Arman      Tüfekçi S.   35-39          DNS
-        Aidar Abrayev     Ferdi 40-44          DNS
-        Kemal Taşçı         Ares S.K.   40-44          DNS
-        Batu Veçhioğlu    Ferdi 40-44          DNS
-        Halil Kaçmaz       Ares S.K.   40-44          DNS
         SPRİNT MESAFE - KADIN                   
Sıra   Sporcu       Kulübü       Yaş grubu  Time
1       Talya Ozyolac     Ares S.K.   14-19          1:40:52.9
         SPRİNT MESAFE - ERKEK                   
Sıra   Sporcu       Kulübü       Yaş grubu  Time
1       Ayer Alcıcı Ares S.K.   14-19          1:08:46.1
2       Ahmet Erden       Ares S.K.   14-19          1:13:13.6
3       Hüseyin Çakır     Tüfekçi S.   14-19          1:19:04.8
4       Tolgu Özyolaç     Ares S.K.   14-19          1:21:20.1
5       Cemal Göktaş      Tüfekçi S.   14-19          1:30:17.5
6       Mehmet Erden     Ares S.K.   14-19          1:40:58.1
7       Ahmet Iskender   Ares S.K.   14-19          1:51:42.0
         OLİMPİK - TAKIM                        
Sıra   Sporcular   Takım adı   Time
1       Mustafa-Şevket-Yusuf  Rebels        1:58:22.4
2       Nermin-Kemal-Ali K     Tüfekçi Sprint     2:00:46.2
3       ilayda-şafak-mehmet     Süper Trio  2:15:27.2
4       Özgül-Ali Ş-Bora Tüfekçi Forever   2:16:08.5
5       Kemal-Ahmet-Hasan    Team 101   2:23:42.3
6       Serhan Ozyolac - Arat Akcın Power         2:32:27.6
7       Anastasia, Kadriye       Plan B        2:57:30.2
 
 
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