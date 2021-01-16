İngiltere’yi triatlonda Kamuran temsil edecek

Kıbrıslı Türk Kamuran Ezel, İtalya’da tapılacak olan triatlon yarışında İngiltere’yi temsil edecek. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ise Kamuran Ezel’e destek vereceğini açıkladı

Ayannili (Aydın) kökenli Kıbrıslı Türk Kamuran Ezel, İtalya’da tapılacak olan triatlon yarışında İngiltere’yi temsil edecek.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu(LTTFF)yönetim kurulu da İtalya’da tapılacak olan triatlon yarışında İngiltere’yi temsil edecek olan Kamuran Ezel’e destek vereceğini açıklarken, yapılan açıklamada şunlar belirtildi.

“Uzun yıllar Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonuyönetim kurulunda görev yapan Cevdet Ezel kardeşimiz,uzun yıllar Yalova’da yöneticilik hayatını sürdürmüş son olarak da Bağcılsporbaşkanlığını yapmıştı. Cevdet Ezel geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı bir müddet var kendini dinlenmeye almıştı.

Şimdi ise gurur kaynağımız olan oğlu Kamuran Ezel ise İtalya’da yapılacak olan 10mil koşu ve 20mil bisiklet, toplam 30mil triatlonyarışında İngiltere’yi temsilen seçildi. Bizler de Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak Kamuran Ezel’e başarılar dileriz. Futbolun dışında da gençlerimizin böyle başarılarına her daim destek vereceğiz.”

