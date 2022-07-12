Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi

İspanya Vitoria Gasteiz Ironman yarışında mücadele eden Ares Spor Kulübü triatletlerinden Hüseyin Arhan finişe ulaşmayı başardı ve 4.kez Ironman zaferi yaşamış oldu

Triatlon branşını en zorlu mesafesi olan 140.6 (Ironman) yarışının İspanya Gasteiz’de yapılan ayağına ülkemizden Ares triatletleri Çağan Öztuna ile Hüseyin Arhan katılmıştı.

İspanya Vitoria Gasteiz Ironman yarışında mücadele eden Ares spor kulübü triatletlerinden Çağan Öztuna koşu parkurunda yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle 15inci kilometrede yarışı bırakmak zorunda kaldı. Daha önce 5 kez Ironman bitirmiş olan 1971 doğumlu triatlet Pandemi nedeniyle 3 yıldır yer alamadığı zorlu yarışta finiş göremezken, Ares’in bir diğer Ironman sporcusu Hüseyin Arhan ise finişe ulaşmayı başardı ve 4.kez Ironman zaferi yaşamış oldu.

3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu mesafelerinden oluşan dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen yarışı bitirmeyi başardı.

“MENTAL SAVAŞIN GALİBİYETİ”

Vitoria Gasteiz Ironman yarışında finişe ulaşan Kıbrıslı Türk triatlet Hüseyin Arhan yarış sonrası şu paylaşımı yaptı: “Vay canına, Vitoria’da ne gün geçirtik. Mental savaşın galibiyeti. Kolay olmayacağı belliydi ama bu gerçekten çok zorladı. Planlanandan daha iyi bir yüzme ile sudan çıktım. Bisiklet ilk tur çok hızlı geçti. Sonraki turda rüzgar ve sıcağın etkili oluşu işleri bayağı zorlaştırdı. Müthiş bir seyirci desteği ile motivasyon tavan, sırada koşulması gereken bir maraton vardı. Abartı bir sıcaklık, güneşin taş yakar dediğimiz hissi ile koşuya başladım. Hiç abartmam su lastiği ile yıkandığım istasyonlar oldu. 15. km kadar her şey yolunda gitti. Sonrasında tamamen fiziksel ve zihinsel bir savaş haline geldi. Aşırı sıvı tüketimi ( su , izo , kola ) midemi bozmuş olmalı , birkaç defa durmama sebep oldu ama dediğim gibi mental savaş sonunda bitiş çizgisine ulaşıp kırmızı halının keyfini bir daha yaşamak mükemmel bir duygu.“

