Hasan Ruso anısına yarıştılar

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 12. Hasan Ruso Yarışları tamamlandı. Yarışmalar sonucunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda ise Necat British School (Girne) birinci oldu

Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Hasan Ruso Yarışları bugün (15 Nisan Cuma) koşulan son gün yarışları ile tamamlandı. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Atatürk Stadı’nda iki gün olacak şekilde düzenlendi. Yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda Necat British School (Girne) birinci oldu.Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ve okullara kupa ile madalyaları merhum Hasan Ruso’nun ailesi, Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ve Federasyon eski Başkanı Ersin Doğaç tarafından takdim edildi. İkinci gün sonuçları ve puan durumları şu şekilde:1. Levent Primary İlkokulu – 0:45.392. Yakın Doğu İlkokulu – 0:46.703. Özgürlük İlkokulu – 0:47.441. Arhan Artam (Levent Primary İlkokulu) 3:40.232. Uras Çeribaşı (Yakın Doğu İlkokulu) 3:43.073. Ergün Özkul (Özgürlük İlkokulu) 3:47.501. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu) 4.152. Karan Remzi Atakan (Necat British School- Girne) 3.963. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu) 3.931. Levent Primary İlkokulu 271 Puan2. Özgürlük İlkokulu 249 Puan3. Yakın Doğu İlkokulu 224 Puan4. Necat British School (Girne) 207 Puan5. Kurtuluş İlkokulu 160 Puan6. Necat British School (Lefkoşa) 136 Puan7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 134 Puan8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 115 Puan9. Lapta İlkokulu 88 Puan1. Necat British School Girne – 0:45.982. Levent Primary İlkokulu – 0:46.083. Kurtuluş İlkokulu – 0:48.021. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 2:55.082. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 2:57.273. Asya Şenyiğit (Özgürlük İlkokulu) 3:07.791. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 1.292. Mina Gazivoda (Yakın Doğu İlkokulu) 1.103. Fatma Demir (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) 1.051. Necat British School (Girne) 324 Puan2. Levent Primary İlkokulu 277 Puan3. Özgürlük İlkokulu 238 Puan4. Kurtuluş İlkokulu 237 Puan5. Yakın Doğu İlkokulu 196 Puan6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 171 Puan7. Necat British School (Lefkoşa) 142 Puan8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 108 Puan