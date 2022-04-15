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Hasan Ruso anısına yarıştılar

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Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 12. Hasan Ruso Yarışları tamamlandı. Yarışmalar sonucunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda ise Necat British School (Girne) birinci oldu

Hasan Ruso anısına yarıştılar
Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Hasan Ruso Yarışları bugün (15 Nisan Cuma) koşulan son gün yarışları ile tamamlandı. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Atatürk Stadı’nda iki gün olacak şekilde düzenlendi. Yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary İlkokulu, kızlarda Necat British School (Girne) birinci oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ve okullara kupa ile madalyaları merhum Hasan Ruso’nun ailesi, Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ve Federasyon eski Başkanı Ersin Doğaç tarafından takdim edildi. İkinci gün sonuçları ve puan durumları şu şekilde:
 

5x60 Metre Erkekler
1. Levent Primary İlkokulu – 0:45.39
2. Yakın Doğu İlkokulu – 0:46.70
3. Özgürlük İlkokulu – 0:47.44
 
1000 Metre Erkekler
1. Arhan Artam (Levent Primary İlkokulu) 3:40.23
2. Uras Çeribaşı (Yakın Doğu İlkokulu) 3:43.07
3. Ergün Özkul (Özgürlük İlkokulu) 3:47.50
 
Uzun Atlama Erkekler
1. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu) 4.15
2. Karan Remzi Atakan (Necat British School- Girne) 3.96
3. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu) 3.93
 
Erkekler Genel Puan Durumu
1. Levent Primary İlkokulu                 271 Puan
2. Özgürlük İlkokulu                           249 Puan
3. Yakın Doğu İlkokulu                       224 Puan
4. Necat British School (Girne)           207 Puan
5. Kurtuluş İlkokulu                            160 Puan
6. Necat British School (Lefkoşa)       136 Puan
7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu           134 Puan
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu            115 Puan
9. Lapta İlkokulu                                 88 Puan
 

5x60 Metre Kızlar
1. Necat British School Girne – 0:45.98
2. Levent Primary İlkokulu – 0:46.08
3. Kurtuluş İlkokulu – 0:48.02
 
800 Metre Kızlar
1. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 2:55.08
2. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 2:57.27
3. Asya Şenyiğit (Özgürlük İlkokulu) 3:07.79
 
Yüksek Atlama Kızlar
1. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 1.29
2. Mina Gazivoda (Yakın Doğu İlkokulu) 1.10
3. Fatma Demir (Şht. Osman Ahmet İlkokulu) 1.05
 
Kızlar Genel Puan Durumu
1. Necat British School (Girne)           324 Puan
2. Levent Primary İlkokulu                 277 Puan
3. Özgürlük İlkokulu                           238 Puan
4. Kurtuluş İlkokulu                            237 Puan
5. Yakın Doğu İlkokulu                       196 Puan
6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu           171 Puan
7. Necat British School (Lefkoşa)       142 Puan
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu            108 Puan
 
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