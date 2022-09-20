Hasan Kasap, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak

Yunanistan’ın Selanik şehrinde 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda MasterCard atletimiz Hasan Kasap Açık saha Masterler Pist Şampiyonasına katılıyor.

31.Balkan Şampiyonası olan bu yarışlara misafir ülkelerinde katılımına izin verildiğinden 26 ülkeden 875 atlet kayıt yaptırdı.

65-69 YAŞTA YARIŞACAK

Kasap, 65-69 yaş grubunda ilkgün yüksek atlama ve 2.gün 100 mt engelli ve uzun atlama 3 gün 3 adım atlamada mücadele esecek.

Kasap yaptığı açıklamada, İyi hazırlandığını bu yarışmalarda başarılı olacağıma inandığını söyledi.

Kendi olanaklarımla manevi değeri yüksek olan bu yarışmalarda sponsorumun olmayısı motivasyonumu etkilememiş olup ,başarı için odaklanmış durumdayım diye sözlerini tamamladı

