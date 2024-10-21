Hakan Tazegül ve Eser Kurt Tarsus’da kürsüde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Tarsus’ta gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16. Gerçekleştirilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan atletlerimiz Hakan Tazegül, Eser Kurt, Necat Çapun elde ettikleri önemli derecelerle dikkat çekti. Tarsus da yapılan 16. Uluslararası yarı maraton yol koşusuna 513 elit atlet katılırken, 348 atlet yarışı tamamladı.

40-44 Yaş Grubunda Birinci

Tarsus 16. Uluslararası yarı maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40-44 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 12 dakika, 29 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti. 16. Uluslararası Tarsus yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ülkemiz atletlerinden Eser Kurt ise 1 saat, 13 dakika, 03 saniye ile 40-44 yaş grubunda üçüncü Necat Çapun ise 1 saat, 18 dakika, 03 saniye ile 40-44 yaş grubunda beşinci oldu.



