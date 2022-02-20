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Hakan Tazegül Trabzon’da ülkemizi gururlandırdı

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Hakan Tazegül Trabzon’da ülkemizi gururlandırdı
Ülkemiz maratoncularından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli Hakan Tazegül yine önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu tarafından, Trabzon'da 20 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, 8 takım arasında TSK Spor Gücü Komutanlığı 1'inci oldu.
GKK K. lığı personeli P. Muk. Çvş. Hakan Tazegül ise kendi yaş grubunda (40-44 yaş kategorisi) ise son 13 yılın en iyi derecesini (1 saat 10 dakika 25 saniye) elde ederek 1. olurken, KKTC bayrağını dalgalandırarak ülkemizi başarı ile temsil etti.
 
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