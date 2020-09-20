Hakan, İstanbul’da birinciliğe koştu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda,sporcumuz Hakan Tazegül yaş grubunda birinci olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü ile de takım halinde ikinciliği elde etti

Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Hakan Tazegül yaş grubunda birinci oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımı ile yarışa katılan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, takım halinde de ikinci olarak önemli başarıya imza attı. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan ve 15.kez gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda koşuldu. Pandemi sürecinden sonra ilk kez düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonunda 2 bin 500 kişi dereceye girebilmek için yarışırken, başaralı sporcumuz Hakan Tazegül, 35-39 yaş grubunda 1 saat 11 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü ile de takım halinde ikinciliği elde etti. Aynı kategoride Eser Kurt 1 saat, 16 dakika, 23 saniye ile altıncı oldu.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonundabirnciliği İstanbul Büyük Şehir Beldiyesi, üçüncülüğü ise Trabzon Spor Kulübü elde etti.

