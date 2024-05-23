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Gürsu Gülerler Türkiye 3.sü

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Gürsu Gülerler Türkiye 3.sü
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Türkiye’nin Konya ilinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek düzenlenen Gençler Atletizm Şampiyonasında ülkemizin genç atletlerinden Gürsu Gülerler, 110m Engelli yarışında 14.41 derecesi ile Türkiye 3.üncüsü olarak ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.
Gülerler, ayrıca KKTC okullar arası yarışlarında 14,71 olan kendi rekorunu da kırmış oldu.
 
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