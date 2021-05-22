Ertuğruloğlu: Yiğitcan gençlere motivasyon olmalı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu'nu makamında kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kabulde yaptığı konuşmada uluslararası alanda çeşitli başarılara imza atmış Yiğitcan Hekimoğlu'nun Kıbrıs Türk halkını gururlandırdığını ve onurlandırdığını vurgulayarak başarılarının ülkedeki gençlere büyük bir örnek ve motivasyon olmasını temenni etti.

