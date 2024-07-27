Erdinç İnçay Konya’da şampiyon

KKTC Atletizm Federasyonu genç atletlerinden Erdinç İnçay, Konya’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Konya’da 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay, 1.64’lük derecesi ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğu başarısı gösterdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle birincilik madalyasını aldı.

