Enis ve Mine, Challenge İstanbul triatlonunda

Ülkemiz genç triatletleri Enis Alçıcı ve Mine Devrin Challenge İstanbul triatlonuna katılıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu bu hafta sonu İstanbul’da çok anlamlı bir yarış organize ediyor. Dünyada kıtalararası tek triatlon yarışma olma özelliği taşıyan triatlon yarışında ülkemizden de 2 triatlet mücadele edecek. Challenge İstanbul'un bisiklet etabı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki parkurda gerçekleşecek. Yüzme etabı Kanlıca - Küçüksu, koşu etabı ise Küçüksu - Çubuklu arasında gerçekleşecek.

Oral B sponsorluğunda düzenlenecek 2024 Challenge İstanbul triatlonu 1 Eylül pazar günü yapılacak ve ülkemizden Ares Spor Kulübü triatleti Enis Alçıcı ile Tüfekçi Spor Kulübü triatleti Mine Devrim finişe ulaşma mücadelesi verecek.



KKTC saati ile 06:15'de start alacak sporcular, 2,3 km.yüzecek, 40 km.bisiklet sürecek ardından da 10km koşu etabını tamamlayıp en hızlı şekilde yarışı tamamlamaya çalışacak. Sporcularımızdan Enis Alçıcı 202 bib numarası ile, Mine Devrim de 105 bib numarası ile yarışmaya başlayacak. Bu büyük organizasyonda erkekler kategorisinde 463 sporcu, kadınlar kategorisinde 75 sporcu yer alıyor. Enis 20-24 yaş kategorisinde, Mine ise 25-29 yaş kategorisinde bulunuyor. Hedef, The Championship'e katılmaya hak kazanmak Challenge İstanbul'un bu yılki yeniliklerinden biri, yaş grublarının ilk üçünün Slovakya'nın Bratislava yakınlarındaki x-bionic küresinde geleneksel olarak düzenlenen amiral gemisi orta mesafe etkinliği “The Championship”e katılmaya hakkı verecek olması. Challenge İstanbul’da yaş kategorilerinde dereceye girmeyi hedefleyen her iki sporcumuz da adadan ayrıldı ve İstanbul’a gitti.

