Doğaç: Atletizm Federasyonuna kamp merkezi yapılsın

Ersin Doğaç, Atatürk Stadındaki tartan piste verilen zarar konusunda görüşlerini açıklarken “Atatürk Stadı tamamen futbola verilsin. Atletizm için müstakil tamamen Atletizm Federasyonunun kontrolünde kamp merkezi de olabilecek şekilde yeni bir pist yapılsın.” ifadelerini kullandı

Atletizm Federasyonu eski başkanı Ersin Doğaç, Atatürk Stadındaki tartan piste verilen zarar konusunda görüşlerini açıkladı.

Ersin Doğaç’ın görüşleri şöyle:

“Atletizm branşına biraz hizmeti olan biri olarak ki inşallah bu hizmetim de nefes aldığım son ana kadar devam eder görüşlerim şöyledir.

Lefkoşa Atatürk Stadı içindeki sentetik pist zarar görmüştür ki ilk de değildir. Geçen gece bir düğün dönüşü gidip baktım bazı hasar gören yerleri de görüntüledim. Tamamına bakamadım ama dağ tarafı kale arkası D bölgesinde bu hasarlar oluşmuş. Nasıl bir önlem alınmış bilmiyorum ama koruma anlamında yeterli olmamış. Çok üzgünüm.Çöp konusu gecikme olmuş o da ilk değil(inşallah son olur).

Tamirat tadilat yapılacaksa bence çok büyük paralar atılmasın. Stat FIFA UEFA standartlarına uygun şekilde yenilensin ve tamamen futbola verilsin. Atletizm için müstakil tamamen Atletizm Federasyonunun kontrolünde kamp merkezi de olabilecek şekilde yeni bir pist yapılsın. Daha sonra da diğer bölgelere de bu amaca yönelik Atletizm pistleri yapılsın. Türkiye’den de birkaç örnek verelim. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı- pist kaldırıldı, İnönü Stadı, pist kaldırıldı, Avni Aker Stadı, hem kaldırıldı hem yıkıldı, 19 Mayıs Stadı pisti yıkıldı.

Biz atletlerimiz için istedikleri zaman sıkıntısız antrenman ve yarışma yapabilecekleri pistler istiyoruz. Böylelikle hem mevcut yeteneklerimiz daha verimli ve sıkıntısız antrenmanlar yapabilecek hem de yeni yeteneklerin bu spora yönlenmesine katkı sağlayacaktır.

Bir önerim de lütfen eleştiriler,bu sıkıntıları yeniden yaşamamak adına dikkate alınsın. Organizasyonları düzenlerken de tüm paydaşlarla iletişime geçilsin.”

