Doğa, Bronz’un yanına gümüşü ekledi

90. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda yarışan ve ilk gün U23 100 metrede bronz madalya kazanan Doğa Erek ikinci gün 200 metrede 25.94’lük derecesiyle Türkiye U23 ikincisi oldu ve kariyer derecesiyle gümüş madalya elde etti



Yarışların ikinci gününde ülkemiz adına Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada, Doğa Erek kadınlar 200 metrede ve Yiğitcan Hekimoğlu erkekler 200 metrede yarıştı.

Bursa Atıcılar Olimpik Stadyumu’nda yer alanyarışlarda Buse Savaşkan 1.86’lık derecesiyle Türkiye birincisi oldu.

İlk gün U23 100 metrede bronz madalya kazanan Doğa ikinci gün 200 metrede 25.94’lük derecesiyle Türkiye U23 ikincisi oldu ve kariyer derecesiyle gümüş madalya elde etti. Yiğitcan Hekimoğlu ise ilk gün 100 metredeki 7.’liğinin ardından ikinci gün 200 metrede 21.41’lik sezon en iyi derecesini yapıp Türkiye dördüncüsü oldu.

DOĞA EREK 200 METREDE U23 TÜRKİYE İKİNCİSİ

Kadınlar 200 metre seçmeleri sabah seansında yapıldı ve toplam 20 atlet 5 ayrı seride yarıştı.

Sporcumuz Doğa Erek,3. seri5. kulvarda piste çıktı ve 26.43 saniyelik dereceyle serisini 3. sıradanoktaladı.

Doğa,genel klasmanda U23 kategorisinde 2. sıradagenel klasmanda da 11.sırada yer alarak B Finali koşmaya hak kazandı.

Doğa, akşam seansında koşulan 200 metre kadınlar B Finali’nde 25.94 saniyelik derecesiyle müthiş bir başarıya imza attı ve kariyer derecesiyle U23 kategorisi genel klasmanında Türkiye ikincisi olup gümüş madalyayı boynuna taktı. Doğa büyükler genel klasmanda ise Türkiye 7’si oldu.

MADALYASINI CELAL KELEŞ TAKDİM ETTİ

Yarışların ilk gününde 100 metrede U23 Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Doğa Erek, ikinci gün de ise bu kez 200 metrede U23 Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ödül töreninde sporcumuz Doğa Erek’e madalyasını antrenörü Celal Keleş takdim etti.

DOĞA EN İYİ DERECELERİNİ YAPTI DUBLEYİ TEKRARLADI

Doğa Erek, Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda 200 metredeki 25.94’lük derecesiyle kariyerinin en iyi derecesini koştu.

Sporcumuz ayrıca 2017 yılında Cebriye Kuşçu’nun elde etmiş olduğu Türkiye U23 100 metre üçüncülüğü ve 200 metre ikinciliği başarısını 5 yıl sonra tekrarlayarak ülkemize çifte madalya getirdi.

YİĞİTCAN 200’DE KÜRSÜYÜ AZ FARKLA KAÇIRDI

Erkekler 200 metre seçmelerinde toplam 63 atlet 12 ayrı seride yarıştı.

Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu 4. seri4. kulvarda yarışarak 21.52 saniyelik dereceyle serisini 1. tamamladıve genel klasmanda da 5. olarak A Finali koşmaya hak kazandı.

Akşam seansında koşulan 200 metre erkekler A Finalibüyük çekişmeye sahne olurken Yiğitcan 21.41 saniyelik derecesiyle kürsüyü çok az bir farkla kaçırdı ve dördüncü sırada şampiyonayı tamamladı.

Yiğitcan 21.41 ile 200 metrede kendi sezon en iyi derecesine imza attı.



Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) Bursa’da düzenlediği 90. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonasıtamamlandı. Yarışların ikinci gününde ülkemiz adına Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlamada, Doğa Erek kadınlar 200 metrede ve Yiğitcan Hekimoğlu erkekler 200 metrede yarıştı.Bursa Atıcılar Olimpik Stadyumu’nda yer alanyarışlarda Buse Savaşkan 1.86’lık derecesiyle Türkiye birincisi oldu.İlk gün U23 100 metrede bronz madalya kazanan Doğa ikinci gün 200 metrede 25.94’lük derecesiyle Türkiye U23 ikincisi oldu ve kariyer derecesiyle gümüş madalya elde etti. Yiğitcan Hekimoğlu ise ilk gün 100 metredeki 7.’liğinin ardından ikinci gün 200 metrede 21.41’lik sezon en iyi derecesini yapıp Türkiye dördüncüsü oldu.Kadınlar 200 metre seçmeleri sabah seansında yapıldı ve toplam 20 atlet 5 ayrı seride yarıştı.Sporcumuz Doğa Erek,3. seri5. kulvarda piste çıktı ve 26.43 saniyelik dereceyle serisini 3. sıradanoktaladı.Doğa,genel klasmanda U23 kategorisinde 2. sıradagenel klasmanda da 11.sırada yer alarak B Finali koşmaya hak kazandı.Doğa, akşam seansında koşulan 200 metre kadınlar B Finali’nde 25.94 saniyelik derecesiyle müthiş bir başarıya imza attı ve kariyer derecesiyle U23 kategorisi genel klasmanında Türkiye ikincisi olup gümüş madalyayı boynuna taktı. Doğa büyükler genel klasmanda ise Türkiye 7’si oldu.Yarışların ilk gününde 100 metrede U23 Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Doğa Erek, ikinci gün de ise bu kez 200 metrede U23 Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ödül töreninde sporcumuz Doğa Erek’e madalyasını antrenörü Celal Keleş takdim etti.Doğa Erek, Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda 200 metredeki 25.94’lük derecesiyle kariyerinin en iyi derecesini koştu.Sporcumuz ayrıca 2017 yılında Cebriye Kuşçu’nun elde etmiş olduğu Türkiye U23 100 metre üçüncülüğü ve 200 metre ikinciliği başarısını 5 yıl sonra tekrarlayarak ülkemize çifte madalya getirdi.Erkekler 200 metre seçmelerinde toplam 63 atlet 12 ayrı seride yarıştı.Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu 4. seri4. kulvarda yarışarak 21.52 saniyelik dereceyle serisini 1. tamamladıve genel klasmanda da 5. olarak A Finali koşmaya hak kazandı.Akşam seansında koşulan 200 metre erkekler A Finalibüyük çekişmeye sahne olurken Yiğitcan 21.41 saniyelik derecesiyle kürsüyü çok az bir farkla kaçırdı ve dördüncü sırada şampiyonayı tamamladı.Yiğitcan 21.41 ile 200 metrede kendi sezon en iyi derecesine imza attı.