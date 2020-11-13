Devrim ve Tazegül, birinciliğekoştu

Cumhuriyet Yol Koşusunda büyük kadınlarda Mine Devrim, büyük erkeklerde Hakan Tazegül birinci oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37 kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde KKTCAtletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Yol Koşusubüyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapıldı.

Haspolat çemberinden başlayarak Girne Kapısı’nda yer alan Atatürk Büstü önünde

tamamlanan toplam 8 kilometrelik yol koşusunda kadınlar genel klasmanda Mine Devrim,

erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci oldu. Erkekler takım sıralamasında ise

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ilk sırada yer aldı.

Dereceye girenlere ödülleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, protokol ve kortej yürüyüşlerininardından Cumhurbaşkanlığı’nda takdim edildi.

Kadınlar Genel Klasman

1 Mine Devrim (0:37.24)

2 Feyza Erkal (0:39.55

3 Aslı Simay Yazıcı (0:40.54)

Kadınlar 18-29 Yaş

1 Mine Devrim (0:37.24)

2 Aslı Simay Yazıcı (0:40.54)

3 Ceren Metçeoğlu (0:58.54)

Kadınlar 40-49 Yaş

1 Feyza Erkal (0:39.55)

2 Güler Çağlar (0:51.23)

Kadınlar 50 Yaş Üzeri

1 Kadriye Depreli (0:50.02)

Erkekler Genel Klasman

1 Hakan Tazegül (0:28.38)

2 Eser Kurt (0:28.46)

3 Cemal İneci (0:30.17)

Erkekler 18-29 Yaş

1 Veli Atikoğlu (0:31.10)

2 Yusuf Gökalp (0:31.20)

3 Halil İri (0:32.58)

Erkekler 30-39 Yaş

1 Eser Kurt (0:28.46)

2 Cihan Menekşeli (0:32.40)

3 Erim Depreli (0:35.10)

Erkekler 40-49 Yaş

1 Hakan Tazegül (0:28.38)

2 Cemal İneci (0:30.17)

