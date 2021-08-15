DAÜ Aquatlonun hızlısı Buğra

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen aquatlon yarışı geniş katılımla DAÜ BeachClub’ta gerçekleştirilirken, yarışmanın en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan oldu

Triatlon sporunun sıcak yaz döneminde organize edilen yarışlarından AquatlonMağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği ve katkıları ile düzenlenen aquatlon yarışında sporcular koştu, yüzdü ve tekrar koşup finişe ulaşmaya çalıştı.

DAÜ BeachClub’ta gerçekleştirilen aquatlon yarışında Triatlon Federasyonu’na üye Ares, Aspava ve Tüfekçi spor kulüpleri ile ferdi sporcuların toplamı 64 kişi kayıt yaptırmıştı. Toplam 53 sporcunun start aldığı DAÜ Aquatlon yarışında 51 kişi finişe ulaşmayı başardı.

2.5 kilometre koşu, 1 kilometre yüzme ve 2.5 kilometre koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği DAÜ Aquatlonu’nda en hızlı zamanı Ares Spor Kulübü’nden 38 dakika 35 saniye ile Buğra Korahan elde etti. Yarış birincisi Buğra Korahan’ı Tüfekçi kulübünden Mert Türsoy 40 dakika 44 saniye ile takip ederken, Mert ile birlikte finişe deparla giren Ares’in tecrübeli triatleti Hüseyin Arhan 5 saniye farkla üçüncü geldi.

Yarışta kadınlar genel klasman birinciliğini ise ferdi olarak yarışan KirstyCollins elde eti. Kirsty 47 dakika 47 saniyede finişe ulaşırken kadınlar ikincisi 48 dakika 27 saniye ile yine ferdi yarışan Kayla Tombul’un oldu. Kadınlar genel klasman üçüncülüğü ise 50 dakika 7 saniye ile Ares sporcusu Emine Sevil Demirkıran’ın oldu.

Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri DAÜ Rektör Yardımcısı Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Triatlon Federasyonu organizasyon komitesi başkanı Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri takdim etti.

