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Çocuk atletizmine yönelik paneli düzenlendi

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Çocuk atletizmine yönelik paneli düzenlendi
KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen eğitim faaliyetlerinin ilki bugün (8 Nisan Cuma) gerçekleştirildi. Şubat ayında göreve gelen Ferhat Sakallı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk olarak Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programına yönelik panel düzenledi. Panel, Atatürk Kongre Merkezi’nde 09.30 – 12.00 saatleri arasında düzenlenirken katılımcılara eğitim Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve Doç. Dr. Fehime Haslofça tarafından verildi. Sonraki gelişim seminerleri öncesi büyük önem arz eden bu eğitimin ardından 15 Nisan Cuma günü Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek. Seminer Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 09.30’da başlayacak.
 
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