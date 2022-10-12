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Cem Dağdelen’den tarihi başarı

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Slot alarak kendi imkanlarıyla giden Cem Dağdelen, Hawaii’deki tam ironman yarışı olan Dünya 140.6 İronman Şampiyonası’nda yer alan ilk Kıbrıslı sporcu olarak da tarihe geçti

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Cem Dağdelen’den tarihi başarı
Ülkemizin başarılı triatletlerinden Cem Dağdelen Hawaii/Kona’da yapılan Dünya 140.6 İronman Şampiyonası’nı bitirerek 16’ıncı kez finişi gördü. Bugüne kadar elde ettiği başarılarla bu organizasyona slot alarak kendi imkanlarıyla giden Cem Dağdelen, Hawaii’deki tam ironman yarışı olan bu mücadelede yer alan ilk Kıbrıslı sporcu olarak da tarihe geçti. Hawaii/Kona’daki yarışa 15 kez ironman olarak özel statüyle katılan triatlet buradaki yarışı; 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42.2 kilometrelik koşu parkurunun ardından 12 saat 19 dakikalık süreyle tamamlama başarısı gösterdi.
 
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