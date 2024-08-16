Buse’nin Dünya sırlamasındaki yeri yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde yarışarak gururlandıran temsilcimiz Buse Savaşkan, Dünya sıralamasında 20’nci basamağa yükseldi.

Bu derece aynı zamanda Buse’nin bugüne kadar sıralamada elde ettiği en yüksek derece oldu.

Temsilcimiz önemli bir başarıya imza atarak ilk olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanarak gururlandırmıştı. Kadınlar yüksek atlama elemelerinde elde ettiği 1.92’lik derece ile hem kendi kişisel en iyi derecesini tekrarlayan Buse, aynı zamanda finale kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Final yarışmasında elde ettiği 1.86’lık derece ile Olimpiyat 10’uncusu olan Buse, büyük gurur yaşatmıştı.

Olimpiyatlardaki başarısı, sıralamada 20’nci basamağa yükseltti

Kadınlar yüksek atlama branşında Dünya sıralaması 13 Ağustos tarihinde güncellendi. Buse’nin olimpiyattaki eleme yarışı ve finalde elde ettiği dereceler sonunda hanesine yazdırdığı puanlar da sıralamadaki çıkışına önemli katkı sağladı. Şöyle ki temsilcimiz olimpiyatlara 28’nci sırada yer alarak en iyi 32 atlet arasına adını yazdırarak katılmıştı. Bu yarışlardaki derecelerle birlikte Buse 20’nci sıraya yükselerek bugüne kadar sıralamadaki en iyi derecesine ulaşmış oldu.

HAFTA SONU SÜPER LİG İLK KADEMEDE YARIŞACAK

Buse Savaşkan sezonun son yarışları için hafta başında Türkiye’ye gitti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenecek olan Süper Lig ilk kademe yarışlarında yer alacak olan Buse, takımı ENKA adına yarışacak.

