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Buse’den Konya’da dördüncülük

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İslami Dayanışma Oyunları’nda Buse Savaşkan yüksek atlama branşında dördüncü oldu

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Buse’den Konya’da dördüncülük
Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Kıbrıslı Türk elit atletimiz Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında dördüncü oldu.
Oyunların dördüncü gününde Perşembe akşamüzeri piste çıkan Buse, başlangıcı yaptığı 1.76’lık yüksekliği ilk hakkında geçti. 1.79’luk dereceyi de ilk hakkında geçen Buse, 1.82’lik dereceyi ikinci hakkında geçmeyi başardı. 1.85’lik yükseklikte üç hakkında da başarılı olamayan Buse, 1.82 ile İslami Dayanışma Oyunları’nda dördüncü oldu.
Yarışta Özbekistan’dan SafinaSadullaeva 1.97 ile birinci, yine Özbekistan’dan SvetlanaRdzivil 1.87 ile ikinci, Kazakistan’dan KristinaOvchinnikova aynı derece ile üçüncü oldu.
 
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