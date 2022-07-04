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Buse’den Akdeniz Oyunları’nda beşincilik

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Buse Savaşkan Akdeniz Oyunları’nda yüksek atlama branşında 1.84’lük derecesi ile beşinci oldu

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Buse’den Akdeniz Oyunları’nda beşincilik
Ülkemiz elit atletlerinden Buse Savaşkan, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda yüksek atlama branşında 1.84’lük derecesi ile beşinci oldu.
Bu yıl 25 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir’in Oran şehrinde 19.’su düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı adına yarıştı. Atletizm branşının son günü olan Pazar günü yüksek atlamada Buse 1.77’ ile yarışmaya başlarken, ilk hakkında bu yüksekliği geçti. Ardından sırası ile 1.81 ve 1.84’lük atlayışları da ilk hakkında geçen Buse, 1.87’lik yükseklikte üç hakkında da başarılı olamayınca 1.84 ile yarışı tamamlamış oldu. Fransız SoleneGicquel ve Faslı RhizlaneSiba ile 1.84’lük derece yapan Buse, bu isimlerle beşinciliği paylaştı.
Yarışı 1.92’lik derecesi ile Karadağlı MarijaVukovic birinci, Yunanistan’dan 1.90 ile TatianaGkousin ikinci ve 1.87 ile İtalya’dan Marta Morara üçüncü olarak tamamladı.
 
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