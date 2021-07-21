Buse,Barış ve Özgürlük Koşusuna damga vurdu

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen geleneksel 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusuna kadınlarda Buse Üreten damga vurdu.

Başarılı koşusu Buse Üreten, 8 kilometrelik 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusunda 2 birincilik birden elde etti. Kendi kategorisi olan 20 – 35 yaş kategorisinde birinci olan Buse Üreten, genel klasman birinciliğini de elde etti.



