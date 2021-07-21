Buse,Barış ve Özgürlük Koşusuna damga vurdu

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen geleneksel 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusuna kadınlarda Buse Üreten damga vurdu.
Başarılı koşusu Buse Üreten, 8 kilometrelik 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusunda 2 birincilik birden elde etti. Kendi kategorisi olan 20 – 35 yaş kategorisinde birinci olan Buse Üreten, genel klasman birinciliğini de elde etti.
Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak organize edilen geleneksel 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Koşusuna kadınlarda Buse Üreten damga vurdu.