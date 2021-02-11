Buse yıldızlarla yarıştı

Buse Savaşkan, Ukrayna atletizminin uluslararası alanda önemli başarılar elde eden atletleriyle finalde yarışırken,finali altıncı olarak tamamladı

Türkiye Atletizm Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Buse Savaşkan, Ukrayna atletizminin uluslararası alanda önemli başarılar elde eden atletleriyle finalde yarıştı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Salon Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren Savaşkan, Ukrayna’nın Sumy şehrinde düzenlenen Ukrayna Salon Şampiyonası’nın ilk gününde 1,80’lik derecesi ile rahat bir şekilde finallere yükseldi. Organizasyonun ikinci gününde ise Buse daha önce Dünya Şampiyonası ve Dünya Salon Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan YuliyaZevchenko ve Dünya Şampiyonası ikincilikleri olan, DiamondLeague’de birincilikler kazanmış YaroslavaMahuchikh ile finalde rakip oldu. Finalin kazananı 2,00’lik derecesi ile Mahuchikh olurken, Buse 1,83’lük derecesi ile finali altıncı olarak tamamladı.

