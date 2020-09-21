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Buse ve Tuğbalı Türkiye, Balkan ikincisi

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Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı ile Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda takım olarak ikinci oldu

Buse ve Tuğbalı Türkiye, Balkan ikincisi
Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerimiz Tuğba Aydın ve Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı ile Romanya’nın Cluj şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda takım olarak ikinci oldu.
73’üncü Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Aydın ve Savaşkan’ın yer aldığı Türk milli takımı, 9 altın, 2 gümüş, 10 da bronz madalya kazanarak Ukrayna’nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.
Milli atletimiz Tuğba Aydın üç adım atlama branşında 13.44’lük derecesi ile gümüş madalya kazanırken kendisine ait KKTC rekorunu da kırdı. Aydın uzun atlama branşında ise 5.92’lik derecesi ile sekizinci oldu.
Bir diğer milli atletimiz Buse Savaşkan yarıştığı yüksek atlama branşında 1.75’lik derecesi ile altıncı olarak organizasyonu tamamladı.
 
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