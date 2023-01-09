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Buse sezona hızlı girdi

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Buse Savaşkan, sezonun ilk yarışında 1.86’lık derece elde etti

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Buse sezona hızlı girdi
Elit atlet Buse Savaşkan yeni sezona oldukça iyi başladı. Savaşkan, Bursa’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında 1.86’lık derece elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde Bursa’da, Salon Olimpik – TOHM Deneme Yarışmaları düzenledi. Atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, sezonun ilk yarışında 1.86’lık derece elde etti. Geçtiğimiz sezon 1.88 ile kariyerinin en iyi derecesini elde eden Buse, Bursa’da elde ettiği derece ile aynı zamanda kendisine ait en iyi salon derecesini de tekrarlayarak yeni sezon için umut verdi.
 
 
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