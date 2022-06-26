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Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu

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Buse Savaşkan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olarak gurur yaşattı

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Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) Bursa’da düzenlediği 90. Türkiye Büyükler ve U23 Atletizm Şampiyonası’nda Milli atletimiz Buse Savaşkan kadınlar yüskek atlamada Türkiye şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşattı.
Başarılı atletimiz yarışların ikinci gününde kadınlar yüksek atlamada piste çıktı. Buse 1.76’lık derece ile yarışa başlarken sırasıyla 1.79 ve 1.82’iyi de ilk haklarında geçmeyi başardı.
Sporcumuz 1.86’lık dereceyi ikinci hakkında geçerek Türkiye şampiyonluğunu garantiledi.
Bu sezon 1.88 ile hem kendisinin hem de Türkiye’nin en iyi derecesine sahip olan Buse kariyer derecesi için çıta yüksekliğini 1.90’a çekti. Sporcumuz 3 hakkında 1.90’ı geçemedi ancak 1.86’lık derece ile Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.
Ödül töreninde sporcumuz Buse Savaşkan’a madalyasını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı takdim etti.
Sakallı Buse’yi kutladı, Yüksel’e teşekkür etti
Ferhat Sakallı ödül töreni sonrasında sporcumuz Buse Savaşkan’ı başarısından dolayı kutlarken antrenörü Cahit Yüksel’e de teşekkür ederek ikiliye ilerleyen süreçte başarılar diledi. Sakallı ayrıca bu akşam İstanbul’a giderek Akdeniz Oyunları’na katılmak için Türkiye Atletzim Milli Takımı kafilesine  katılacak Buse’ye ve antrenörü Cahit Yüksel’e Akdeniz Oyunları’nda başarılar diledi. 
 
 
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