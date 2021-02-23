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Buse Savaşkan, Balkan üçüncüsü olmaktan mutlu

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Buse Savaşkan, Balkan üçüncüsü olmaktan mutlu
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Yüksek atlamada Türkiye şampiyonluğu bulunan,Balkan üçüncüsü milli sporcu Buse Savaşkan, iyi bir çıkış yakaladığını ve bunu sürdürmek istediğini aktardı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte İstanbul’da düzenlenen 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası basın toplantısınakatılan milli atletimiz Buse Savaşkan burada açıklamalarda bulundu.
Buse Savaşkan,26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu organizasyonda büyüklerde 2. kez yarıştığını belirtti.
Güzel bir çıkış yakaladığını belirten Buse Savaşkan,yarışta iyi derece elde edip, Balkan üçüncüsü olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
 
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