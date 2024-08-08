Buse Savaşkan: “2028 Los Angeles Olimpiyatlarında madalyayı hedefliyorum"

Milli Atlet Buse Savaşkan, “2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalyayı hedefliyorum ve o madalyayı alıp, ülkeme geleceğim”

Milli Atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarıyı Şampiyon Meleklere adadı. Savaşkan, “Bu mutluluğun bir tarifi yok. Küçüklüğümden beridir hayalim olan yarışmaya katıldım, olimpiyatları gördüm ve kendime verdiğim sözü tuttum” diye konuştu.

2028 Los Angeles Olimpiyatlarında madalyayı hedeflediğini vurgulayan Savaşkan, “O madalyayı alıp, ülkeme geleceğim” dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde 1.86m’lik atlayışıyla Olimpiyat 10’uncusu olan Buse Savaşkan, basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan toplantıda, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Genel Sekreteri Derya Atamer, Savaşkan’a eşlik etti.

Basın toplantısına, genç milli sporcular Erdinç İnçay, Kayla Uysal ve Hatice Asrın Yiğit ile aileleri de katıldı.

Savaşkan

Milli Atlet Buse Savaşkan konuşmasında, “Çok mutluyum, bu mutluluğun bir tarifi yok. Küçüklüğümden beridir hayalim olan yarışmaya katıldım, olimpiyatları gördüm, bir sporcunun en büyük hayallerinden biri…” diyerek, bunu gerçekleştirip, kendine verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Bu yolculuğun çok zorlu olduğunu ifade eden Savaşkan, “Hem psikolojik, hem mental hem fiziksel olarak çok zorlu yollardan, sıkıntılardan geçtim” diye konuştu.

Zor geçen bu sürecin ardından ulaştığı başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Buse Savaşkan, “Yanımda olan ve beni destekleyen herkes bunu başarabileceğimin benden daha çok farkındaydılar” dedi.

Buse Savaşkan açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İçimdeki gizli Buse’yi göstermiş oldum”

“Yeni hedefiniz nedir?” sorusuna Savaşkan, “Şu anda önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var… 1.95’lerin madalya aldığını gördük. Kısa dönemlik bir sakatlığım oldu ve bir ay antrenman yapamadım. Bu dönemde ben bile kendime güvenmiyordum ama orada içimdeki gizli Buse’yi göstermiş oldum” yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’nda ilk üçe girmek istediğini ifade eden Savaşkan, daha sonraki hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’in maddi-manevi destek sözünün hatırlatılması üzerine Savaşkan, “Ben bu yola çıktığım zamandan itibaren destek hissettim, bana çok yardımları, katkıları oldu. Yine rahattım ama bir başarıya ulaşınca ve verilen sözlerin daha üstü yapılacağı söylendiğinde biraz daha rahatladım” diye konuştu.

Gelecek anlamında kaygıları olup, olmadığıyla ilgili soruyu ise Buse Savaşkan, “Bunun sözünü aldık. İlerisi için bir iş imkanı sunulacağını söylediler” şeklinde yanıtladı. Savaşkan, okulunun bu yıl bittiğini, iş imkânının bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti.

Başka bir soru üzerine, bundan sonraki sürecin KKTC ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile iş birliği içerisinde ilerleyeceğini dile getiren Savaşkan, Ukraynalı antrenörünün de kendisine çok inandığını ve onunla dört senelik bir çalışma süreçleri daha olacağını belirtti.



Olimpiyat anısı… “Beni küçük gördünüz ama ben şu an buradayım” Olimpiyat anısı… “Beni küçük gördünüz ama ben şu an buradayım”

Olimpiyatlardan bir anekdot da paylaşan Buse Savaşkan, elemede, kendisine, “Sen yapamazsın” gibi bir bakış atan Fransız atletin atlayışında çıtayı düşürdüğünü ifade etti. Kendi sırası geldiğinde ise atladıktan sonra Fransız atletin yanına doğru gittiğini ve ona bir bakış attığını dile getiren Savaşkan, şöyle konuştu:

“Onlar hep beni geçen insanlardı. Hem dünyaya duyurdum kendimi hem de dedim ki ‘Beni küçük gördünüz ama ben şu an buradayım’. Şu an dünyadaki elit atletler beni tanıyor. Onların antrenörleri yarıştan sonra yanıma gelip beni tebrik ettiler. Bu benim için yeterli bir gurur.”

Yarış veya ısınma sırasında atletlerle tanıştığını da anlatan Savaşkan, kendisine nereli olduğu sorulduğunda özellikle “North Cyprus” dediğini dile getirdi.

Başka bir soruya karşılık Buse Savaşkan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir tebrik almadığını söyledi.

Paris Olimpiyatları'nın ardından ülkeye geldiğinde farklı hissettiğini ifade eden Buse Savaşkan, gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yüksek atlamayla ilgilenen küçük sporcuların antrenman sürecini görmeleri için yanına gelebileceğini belirten Savaşkan, “Umarım ileride benim kırdığım rekorları, KKTC vatandaşı bir sporcu kırar. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Gençler için tavsiyeleriniz nedir?” sorusuna karşılık Buse Savaşkan, “Hedef koyup, bunu kendilerine aşılarlarsa büyüdükleri zaman ona göre davranırlar ve ona göre bazı şeylerden feragat ederler… Arkadan gelen nesiller çok yetenekli, hedeflerimden bir tanesi de benim gibi nesiller yetiştirmek” yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sakatlığına rağmen elinden geleni yaptığını ifade eden Savaşkan, “2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalyayı hedefliyorum ve o madalyayı alıp, ülkeme geleceğim” dedi.

“Başarımı Şampiyon Meleklere adıyorum”

Olimpiyatlardaki başarısını Şampiyon Meleklere adayan Buse Savaşkan, “Belki onların da benim gibi hedefleri vardı ve onlar da bunu başarmak istiyordu. Onların hedeflerini belki de gerçekleştirdim. Bu yüzden hem ailelerine hem de rahmetle andığımız Şampiyon Meleklere başarımı adamak istiyorum” diye konuştu.

Sakallı: “Asıl hedefimiz yurt dışı olmalı”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, alttan çok sağlam bir nesil geldiğini belirterek, yıllardır Türkiye Milli Takımlarında yer alan ve madalya kazanan birçok sporcu olduğuna dikkat çekti ve “Ama hep gelecek kaygısı vardı. Bugün Buse ile bunları aştığımızı düşünüyorum” dedi.

“Asıl hedefimiz yurt dışı olmalı” diye konuşan Sakallı, federasyonların birlik olup, sporcular için dik durması gerektiğini söyledi. Sakallı, Buse’nin başarısının motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Atilla Topaloğlu Stadı’nın kendilerine verilmesiyle girişimler yaptıklarını da anlatan Sakallı, “Sporun beslendiği alan okul sporları, bizim tek hedefimiz Lefkoşa’nın merkezinde bir sahamızın olması” diye konuştu.

Tesislerle ilgili sıkıntılarını da yetkililerle görüştüklerini kaydeden Sakallı, “Tesis varsa, sporcu var” dedi.

“Bu onların utancı olmalı… Çocuklara ambargo uygulanması ne demek?”

Sporun evrenselliği ve siyasetten arınmış olmasının en büyük kural olduğuna vurgu yapan Sakallı, şöyle konuştu:

“Bugün bunları yaşıyor olmamız bence onların utancı olmalı... Çocuklara ambargo uygulanması ne demek? Biz burada siyasetin bir parçası değiliz, bizi kabul ederse dünya, federasyonuz. Ama ‘federasyonuz’ dediğimiz anda bütün kapılar kapanıyor bize… İlk baktıkları ülkeniz, siyasi durumunuz, bunların artık son bulması lazım. Sporcuların, çocuklarımızın önünün açılması lazım… Bunun için de kavga etmekten çekinmeyiz. Her türlü kavgamızı, her yerde veririz.”

Atamer

KKTC Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer ise, çocukların olimpiyat sporcusu olması için annelerin motive edilmesi gerektiğini ifade ederek, çok motive U14 ve U16 takımları olduğunu vurguladı ve annelere teşekkür etti.