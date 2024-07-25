banner913
banner932
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
Ralliciler Ali Zort anısına yarışacak
17 0
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
Easy Lig’de çeyrek finaller yarın oynanacak
30 0
 
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
Yalan beyanla 70 bin sterline ev sattı, tutuklandı
34 0
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi
18 0
Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi
Bir zeytinyağında tağşiş tespit edildi
20 0
Vakıflar Bankası’nın 41’inci gurur yılı
Vakıflar Bankası’nın 41’inci gurur yılı
24 0
“Büyük projeleri artıracağız”
“Büyük projeleri artıracağız”
16 0
banner1032

Buse Savaşkan 2 Ağustos’ta piste çıkacak

banner1020

banner974
Buse Savaşkan 2 Ağustos’ta piste çıkacak
banner971
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yarın başlıyor. Olimpiyatlarda Türkiye kafilesinde toplam 102 sporcu arasında yer alan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan da madalya için mücadele edecek.
Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yarışma programı belli oldu.
Programa göre Buse Savaşkan 2 Ağustos tarihinde saat 11.00’de Stade de France’da piste çıkacak. Final için yapılacak seçmelere katılacak olan Buse Savaşkan, finale kalması halinde 4 Ağustos günü saat 19.30’da yeniden pistte olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.