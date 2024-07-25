Buse Savaşkan 2 Ağustos’ta piste çıkacak

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları yarın başlıyor. Olimpiyatlarda Türkiye kafilesinde toplam 102 sporcu arasında yer alan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan da madalya için mücadele edecek.

Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yarışma programı belli oldu.

Programa göre Buse Savaşkan 2 Ağustos tarihinde saat 11.00’de Stade de France’da piste çıkacak. Final için yapılacak seçmelere katılacak olan Buse Savaşkan, finale kalması halinde 4 Ağustos günü saat 19.30’da yeniden pistte olacak.

