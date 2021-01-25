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Buse kariyerinin zirvesinde

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Buse Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışlarında Buse, 1,84 ile elde ettiği kendi kişisel en iyi derecesini geçerek 1,86’lık dereceye ulaştı

Buse kariyerinin zirvesinde
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında başarılı dereceler elde etmeye devam ediyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da 23-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışlarında Buse, kısa süre önce 1,84 ile elde ettiği kendi kişisel en iyi derecesini yukarıya çekerek 1,86’lık dereceye ulaştı.Son 2-3 haftalık dönemde yapılan denemelerde ilk olarak salon deneme yarışlarında 1,83 atlayan Buse, ayrıca bu derecesi ile U23 yaş kategorisinde Avrupa barajını geçmişti. Milli atlet daha sonra yapılan deneme yarışlarında bu dereceyi önce 1,84, son olarak geçtiğimiz hafta sonu da 1,86’ya yükseltmeyi başardı.
Şu ana kadar yüksek atlama branşında kariyerinin en iyi derecesine imza atan milli atletimiz Buse, Türkiye’de yüksek atlama branşında da bir numara olma yolunda yerini sağlamlaştırma yönünde emin adımlarla ilerliyor.
 
 
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