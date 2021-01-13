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Buse, İstanbul’da birinciliğe yükseldi

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Milli atletimiz Buse Savaşkan, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda yüksek atlama branşında birinci oldu

Buse, İstanbul’da birinciliğe yükseldi
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KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerden Buse Savaşkan, Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda yüksek atlama branşında birinci oldu. Savaşkan bu başarısıyla ayrıca U23 salon Avrupa barajını da geçti.
Salon Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da 9-10 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Milli atletimiz Buse Savaşkan büyük kadınlar kategorisinde yüksek atlama branşında elde ettiği 1.83’lük derecesi ile birinci oldu. Savaşkan elde ettiği bu başarıyla ayrıca U23 yaş kategorisinde Avrupa barajını da geçti.
 
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