Buse, Ercan VIP’den ülkemize girecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüksek atlama kadınlarda finale kalan ve Kıbrıs Türk spor tarihine adını yazdıran Buse Savaşkan yarın adamıza dönüyor. Buse yarın, (6 Ağustos Salı) akşam; 18:20’de İstanbul’dan kalkacak TK962 sefer sayılı uçak ile 20:00’de Ercan’da olacak. Buse için gerekli yazışmalar yapıldı ve olimpiyat gururumuz ülkemize VIP kapısından giriş yapacak.

