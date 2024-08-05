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Buse, Ercan VIP’den ülkemize girecek

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Buse, Ercan VIP’den ülkemize girecek
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüksek atlama kadınlarda finale kalan ve Kıbrıs Türk spor tarihine adını yazdıran Buse Savaşkan yarın adamıza dönüyor. Buse yarın, (6 Ağustos Salı) akşam; 18:20’de İstanbul’dan kalkacak TK962 sefer sayılı uçak ile 20:00’de Ercan’da olacak. Buse için gerekli yazışmalar yapıldı ve olimpiyat gururumuz ülkemize VIP kapısından giriş yapacak.
 
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