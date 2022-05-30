Buse en iyi derecesiyle birinci

Buse Savaşkan yüksek atlamada kariyerinin en iyi derecesine Bursa’da ulaştı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Bursa’da Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Olimpik Deneme yarışında yüksek atlamada birinci oldu. Atletizm hayatını Türkiye’deki takımı ENKA’da sürdüren temsilcimiz, elde ettiği 1.88’lik derecesi ile kişisel en iyi derecesine ulaşarak birinci geldi.

Bu sezon yer aldığı yarışlarda derecesini devamlı olarak yükselten Buse, 25 Mayıs’ta Yunanistan’ın Kallithea şehrinde düzenlenen Uluslararası Atlamalar Yarışı’nda 1.84’lük atlayışı ile sezonun en iyi derecesine imza atmıştı. Buse bu kez Bursa’da 1.88 atlayarak daha önce 1.86 olan kişisel en iyi derecesini de geliştirdi ve ilerleyen yarışlar için umut verdi.

Milli takıma seçildi

Temsilcimiz Buse Savaşkan elde ettiği bu dereceyle milli takıma girdi. 18-19 Haziran tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

